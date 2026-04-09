Biellese in e-bike: pedalata relax fra Burcina e Muanda FOTO

Dopo l'ultima sfacchinata sul percorso del Winter Brich, oggi facciamo un po' di defaticamento (si fa per dire...) ma soprattutto approfittiamo dell'assenza degli amici bici-maniaci che spingono come matti... per fare un giretto in quasi relax sul percorso preferito.

Riscaldamento in Burcina (tanto per cambiare...) quindi sentiero del trenino e poi su per la Muanda verso l'Alpetto Superiore. Quest'ultimo tratto sarebbe come sempre un piacevole sfogo muscolare se non fosse che la strada presenta ancora notevoli accumuli di neve e in qualche tratto occorre ricorrere allo "spintage classico".

Alla fine arriviamo comunque all'Alpetto dove ci abbandoniamo un'oretta di sosta relax approfittando della bella giornata assolata.

Per il rientro scegliamo di tagliare per i pendii, cercando di scansare le residue zone innevate. Quindi giro dalla Prera con qualche piccola variante divertente.

Chiudiamo con 41,51km 1.319d+ in 3h12m .. di pedale!