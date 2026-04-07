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Basso Biellese | 07 aprile 2026, 07:40

Cavaglià, mostra di bonsai a Villa Salino

Cavaglià, mostra di bonsai a Villa Salino (foto di repertorio)

Cavaglià, mostra di bonsai a Villa Salino (foto di repertorio)

Una mostra bonsai con visite guidare a cura dei membri del Club Bonsai Le Bose assieme al loro maestro. È l’iniziativa messa in piedi nel comune di Cavaglià, in programma dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 di domenica prossima, 12 aprile. La rassegna si terrà nei locali di Villa Salino, in via Cesare Vercellone 7.

g. c.

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