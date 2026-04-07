Cavaglià, mostra di bonsai a Villa Salino

Una mostra bonsai con visite guidare a cura dei membri del Club Bonsai Le Bose assieme al loro maestro. È l’iniziativa messa in piedi nel comune di Cavaglià, in programma dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 16 di domenica prossima, 12 aprile. La rassegna si terrà nei locali di Villa Salino, in via Cesare Vercellone 7.
In Breve
lunedì 06 aprile
domenica 05 aprile
sabato 04 aprile
venerdì 03 aprile
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Alpini, ecco la cena del baccalà con il gruppo di Cossato e Quaregna
Tornano gli appuntamenti enogastronomici degli Alpini di Cossato e Quaregna. Stavolta la cena delle...