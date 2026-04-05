Al Piazzo, sulle tracce dei Ferrero della Marmora tra Rinascimento e Risorgimento

In margine alla mostra "Il riflesso di Leonardo" domenica 12 aprile a Biella Piazzo è stata organizzata la passeggiata "Sulle tracce dei Ferrero della Marmora tra Rinascimento e Risorgimento".

Alle 11 è previsto il ritrovo a Biella Piazzo in Piazza Cisterna. Ad accompagnare i visitatori sarà Barbara Caneparo, guida turistica e archivista. Seguirà alle 11:30 una visita di Palazzo la Marmora, con la guida di Francesco Alberti La Marmora e pranzo libero.

La giornata non è finita: si proseguirà alle 15 con ritrovo di fronte alla Chiesa di San Sebastiano. Accompagnati di Vittorio Natale, storico dell'arte e l'assessore Sara Gentile si potrà visitare la Chiesa di San Sebastiano.

In chiusura della giornata verso le ore 17, Banca Patrimoni Sella offre una visita guidata alla propria sede biellese – a pochi passi dalla chiesa di San Sebastiano – della mostra appena inaugurata "Collezione Franco Riccardi. Segni e visioni del Novecento" con opere Alberto Burri, Lucio Fontana, Giulio Paolini, Michelangelo Pistoletto e molti altri. Questa mostra è un'esemplare messa in valore di una rappresentativa collezione privata.