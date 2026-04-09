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CRONACA | 09 aprile 2026, 22:31

Brucia nuovamente la Baraggia a Candelo

Brucia nuovamente la Baraggia a Candelo

Brucia nuovamente la Baraggia a Candelo

Non c'è tregua per i volontari AIB che stanno operando per spegnere le fiamme divampate nuovamente nel parcheggio della Baraggia di Candelo. Dietro i molteplici episodi si fa sempre più strada il sospetto del dolo per mano di scellerati piromani. Al momento le operazioni sono ancora in corso.

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