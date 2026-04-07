Lions Day 2026, a Biella una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione

Domenica 12 aprile 2026, dalle ore 10 alle 18, presso Piazza Vittorio Veneto a Biella, si terrà il Lions Day, iniziativa a cura dei Lions Club Biellesi, dedicata a far conoscere l’impegno dei Lions sul territorio e offrire consulti informativi e screening gratuiti su tematiche legate alla salute in un’ottica di prevenzione, in collaborazione con ASL BI, Comune di Biella, FAND – Associazione italiana diabetici Biella, A.L.I.Ce. Biella – Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale, AMA Biella – Associazione Malattia di Alzheimer, A.P.B. Amici Parkinsoniani Biellesi ODV, Unione Ciechi Biella e Croce Rossa Italiana - Comitato di Biella.

Il Lions Day è una giornata indetta da Lions Club International, in occasione della quale i Lions Club biellesi hanno organizzato una sorta di Campus con postazioni dedicate alla promozione della salute presso Piazza Vittorio Veneto a Biella, domenica 12 aprile, dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00 circa. Sarà inoltre possibile conoscere da vicino i Club Lions che operano in tutto il mondo per essere al servizio della gente. Il loro motto è infatti “WE SERVE”.

I Lions Club del territorio biellese che saranno presenti sono:

Lions Club Biella Host- Presidente Paola Aglietta

Lions Club Valli Biellesi – Presidente Andrea Valentini

Lions Club Biella Bugella Civitas – Presidente Fausta Bolengo

Lions Club La Serra – Presidente Marco Romano

Leo Club – Presidente Francesca Maffeo.

Lions Day 2026

Durante la giornata saranno offerti consulti informativi e screening gratuiti da parte dei professionisti dell’ASL BI, insieme ai volontari di FAND Biella – Associazione Italiana Diabetici, Unione Italiana Ciechi, AMA Biella - Associazione Malattia di Alzheimer), A.L.I.Ce Biella (Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale), A.P.B. - Amici Parkinsoniani Biellesi e Croce Rossa Italiana – Comitato di Biella su 8 tematiche inerenti la salute e la prevenzione:

· Qual è il tuo stile di vita: con lo staff della Psichiatria dell’ASLBI, al mattino si potrà valutare il proprio livello di ansia e la qualità del sonno, al pomeriggio verrà effettuata attività di screening del disturbo dell’attenzione nell’adulto.

· Salute al femminile: lo staff dell’Ostetricia e Ginecologia dell’ASL BI sarà a disposizione per offrire informazioni su contraccezione, vaccinazione HPV, fertilità e maternità, il ruolo della procreazione medicalmente assistita, screening per la prevenzione oncologica e i cambiamenti a seguito della menopausa.

· Invecchiare in salute: gli Infermieri di Famiglia e Comunità dell’ASL BI forniranno consigli e informazioni sui corretti stili di vita e sulla prevenzione delle cadute e di altri fattori di rischio per la salute degli anziani.

· Salute degli occhi: gli ortottisti dell’Oculistica dell’ASL BI, insieme ai volontari dell’Unione Ciechi Biella effettueranno screening oculari.

· Dipendenze in età adulta e nell’adolescenza: lo staff del SerD – Servizio Dipendenze fornirà informazioni sulle dipendenze più diffuse sia nel mondo degli adulti che degli adolescenti, quali il fumo, l’alcol e il gioco d’azzardo, e sui servizi di cura e riabilitazione disponibili.

· Diabete: lo staff della Diabetologia ed Endocrinologia, insieme ai volontari FAND Biella saranno a disposizione per effettuare lo screening per valutare il rischio di diabete.

· Ictus: i volontari di A.L.I.Ce. Biella forniranno informazioni utili per la prevenzione ed effettueranno screening per la valutazione del rischio di ictus.

· Memoria: l’Associazione Italiana Malattia di Alzheimer di Biella offrirà informazioni per la prevenzione e il contrasto del decadimento cognitivo.

· Manovre salvavita: i volontari della Croce Rossa Italiana – Comitato di Biella, dimostreranno come effettuare il massaggio cardiaco e come utilizzare il defibrillatore.

· Parkinson senza tremori: l'Associazione Amici Parkinsoniani Biellesi di Biella offre supporto ai malati di Parkinson e ai loro familiari e promuove attivamente il movimento e la riabilitazione come parte fondamentale della gestione della malattia.

"Con il Lions Day, i Lions Club del territorio biellese rinnovano il proprio impegno al servizio della comunità, offrendo un'intera giornata di screening medici gratuiti e informazioni mediche professionali.

- ha così affermato Stefano Lometti, Presidente di Zona dei Lions Club Biellesi - Dalla salute degli occhi alla prevenzione del diabete, dal benessere psicologico alle manovre salvavita, il nostro obiettivo è abbattere le barriere tra sanità e cittadini, portando la prevenzione direttamente in piazza. Ringrazio l'ASL di Biella e le numerose associazioni partner per aver reso possibile questo straordinario sforzo corale.

Invitiamo tutti i biellesi a raggiungerci: dedicare pochi minuti a un controllo gratuito significa fare un investimento prezioso sulla propria salute e sul proprio futuro."

“Con entusiasmo abbiamo rinnovato la collaborazione dell’ASL di Biella con i Club Lions biellesi per questa edizione del Lions Day, che rispetto allo scorso anno si arricchisce di nuovi argomenti e di nuove sinergie tra associazioni del territorio – ha commentato il Direttore Generale ASL BI, Mario Sanò – La promozione della salute è un aspetto su cui bisogna puntare per contribuire a migliorare il benessere della popolazione e iniziative come questa offrono alle persone l’occasione per avvicinarsi alla prevenzione, adottando così agli stili di vita corretti e imparando a prendersi cura di se stessi e dei propri familiari. A nome della Direzione Generale ringrazio il Presidente Distrettuale, Stefano Lometti, e i Presidenti e i soci del Lions Club per aver coinvolto l’ASL BI in questa iniziativa e tutti i volontari delle numerose associazioni presenti per la loro disponibilità a collaborare a beneficio della salute dei cittadini ”.