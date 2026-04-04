Il “Requiem” di Cherubini risuona nel Duomo di Biella: appuntamento il 12 aprile

Il Duomo di Biella ospiterà domenica 12 aprile, alle 16, il concerto “Requiem in Do minore” di Luigi Cherubini, inserito nel ciclo “Note per il FAI”.

L’esecuzione sarà affidata alla Chromatic Chamber Orchestra e all’Associazione Coro di Casale Monferrato APS. Il coro sarà diretto dal maestro Giulio Castagnoli, mentre la direzione sarà affidata al maestro Simone Delbene.

L’iniziativa si svolgerà con la collaborazione della Delegazione FAI di Biella e con la concessione del Duomo da parte della Diocesi di Biella.