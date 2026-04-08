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EVENTI | 08 aprile 2026, 16:37

Il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV sabato vota il bilancio

Il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV sabato vota il bilancio

Il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV sabato vota il bilancio

Sabato 11 aprile è in calendario l'assemblea sociale annuale del Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV  dalle ore 15 nei locali dell'oratorio parrocchiale del paese. 

Durante la riunione di tutti i soci del gruppo, circa un centinaio, saranno presentati e messi in votazione il bilancio consuntivo del 2025 e quello preventivo, oltre alla relazione annuale sulle attività svolte e sulle proposte operative per il 2026.

All'assemblea pubblica sono state invitate le associazioni del paese e tutta la popolazione, in particolare di Valle San Nicolao e di Vallanzengo.

 

s.zo.

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