Il Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV sabato vota il bilancio

Sabato 11 aprile è in calendario l'assemblea sociale annuale del Gruppo di volontariato Valle San Nicolao ODV dalle ore 15 nei locali dell'oratorio parrocchiale del paese.

Durante la riunione di tutti i soci del gruppo, circa un centinaio, saranno presentati e messi in votazione il bilancio consuntivo del 2025 e quello preventivo, oltre alla relazione annuale sulle attività svolte e sulle proposte operative per il 2026.



All'assemblea pubblica sono state invitate le associazioni del paese e tutta la popolazione, in particolare di Valle San Nicolao e di Vallanzengo.



