Bocce, grande partecipazione al Memorial Maniscalco: 113 coppie pronte a sfidarsi

Saranno 113 le coppie al via, da sabato, dell’8° Memorial “Salvatore Maniscalco”, organizzato dalla società Valle Mosso Mossese in collaborazione con il Circolo Arci Simone.

Nel dettaglio, 72 coppie di categoria C scenderanno in campo alle ore 14 nei bocciodromi di Campore e Pettinengo, per poi tornare a sfidarsi dalle ore 16 a Benna, Buronzo, Piatto e Romagnano. Per la categoria D, invece, le coppie iscritte sono 41: le gare prenderanno il via alle ore 14 a Biella e dalle ore 16 al Vandorno.

La manifestazione proseguirà domenica mattina con i quarti di finale; nel pomeriggio, invece, spazio alle finali dei gironi e alla finalissima, in programma a Campore. Direttore di gara sarà Amedeo Monteferrario.

L’albo d’oro registra il successo, nella prima edizione del 2016, della Brb Ivrea con Squasso-Bracco; nel 2017 de La Familiare Novara con Siracusa-Marchetti; nel 2018 di Bocce Novara con Carfora-Epifani; nel 2019 di Valle Elvo con Melis-Algarotti; nel 2023 di Spolina con Beraldo-Garbaccio; nel 2024 di Vigna Ton con Garbaccio; nel 2025 di Vallemosso Mossese con Pietrobon-Salgarella F.