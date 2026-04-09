Inversione a U e marcia contromano: allerta sulla superstrada

Aggiornamento delle 10:55

Violazione del Codice della strada a Cossato, dove un uomo ha guidato contromano sulla superstrada in direzione Biella.

Nella giornata di ieri un uomo, intento a prendere l'uscita per Masserano, ha effettuato un'inversione ad U, percorrendo la strada al contrario. Intorno alle ore 13:00 numerose segnalazioni sono giunte ai Carabinieri, che a seguito dei controlli dei sistemi di sicurezza sono intervenuti per intercettare il veicolo. Nonostante il pattugliamento non hanno riscontrato alcun mezzo, che aveva ripreso correttamente la marcia.

Fortunatamente non ci sono state conseguenze.

Auto contromano sulla superstrada

Attenzione: in questo momento oggi mercoledì 8 aprile sulla superstrada in direzione Biella, è stata segnalata un’auto che procede contromano all’altezza dell’uscita di Cossato.

Si consiglia agli automobilisti di prestare la massima attenzione e, se possibile, di evitare il tratto fino a quando la situazione non sarà completamente sotto controllo.

Notizia in aggiornamento.