Gare e programmi al Golf Cavaglià FOTO

Bucino/Rossi nella Louisiana di Pasquetta by Osteria Rabezzana

Una bellissima giornata estiva ha incorniciato lunedì la classica Louisiana di Pasquetta by Osteria Rabezzana (18 buche a coppie Medal) che ha visto al via ottanta partecipanti. Protagonisti assoluti Simone Bucino/Elena Rossi che hanno vinto il lordo con lo score di 62. Nel netto successo di Yuji Takahashi/Piero Ceresa con 59 seguiti da Massimo Stesina/Edoardo Ramella con 60 e Alessandro Caffi/Daniela Magni con 61. Prima Coppia mista Franco e Valentina Panatero con 61.

A chiudere la giornata, dopo la premiazione, un’abbondante grigliata nella veranda della club house.

Giovani protagonisti nella tappa Us Kids

Sabato al Golf Club Cavaglià ha fatto tappa il circuito giovanile internazionale Us Kids con la prova regionale del Turin Local Tour Piemonte. Di seguito i vincitori delle varie categorie. Tra i Boys Under 7 successo di Michele Griffi, Under 8 Fritch Jonny Gonzales, Under 9 Ludovico Conconi, Under 10 Ludovico Quirico, Under 11 Ruggero Mercaldi, Under 12 Christian Garello Ursini e nella categoria Under 13/14 Edoardo Novellone. Tra le Girls 9/10 a segno Giulia Griffi, 11/12 Giorgia Cerrato e 13/14 Elena Gamma.

Nel weekend la Rossignol Pro Shop Golf Cup e il Trofeo GolfImpresa

Sabato 11 aprile il Golf Cavaglià ospiterà il Trofeo GolfImpresa (18 buche, Stableford, 3 categorie - iscrizione gara soci 20€, esterni gara e green fee 70€). Il 1° lordo, 1° netto delle 3 categorie e prima lady assoluta si qualificheranno per la finale nazionale. Dopo la gara a seguire buffet e premiazione.

Domenica 12 aprile si giocherà l’evento Rossignol Pro Shop Golf Cup gara a coppie con formula 4pm (18 buche, Stableford - iscrizione gara soci 20€, esterni gara e green fee 70€). Prevista gara di putting green (iscrizione 10€) aperta a tutti (anche ai neofiti) e lotteria con in palio un paio di sci+attachi e materiale tecnico Rossignol. A seguire premiazione e rinfresco offerto dal circolo. Ospite d’onore Luca Ballarè pluri campione italiano di sci nella categoria “vision impaired” (atleti ipovedenti o non vedenti).

Info e iscrizioni 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.