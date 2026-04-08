Fondazione CRB e Compagnia San Paolo unite nel Bando "Armonia in luce: tutelare e valorizzare il paesaggio biellese" FOTO

Fondazione CRB e Compagnia San Paolo unite nel Bando "Armonia in luce: tutelare e valorizzare il paesaggio biellese"

Nel primo pomeriggio di oggi mercoledì 8 aprile a Biella è stato presentato il bando “Armonia in luce: tutelare e valorizzare il paesaggio biellese”, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo. Entrambe le Fondazioni hanno messo a sistema competenze e apprendimenti maturati nel corso delle progettualità precedenti, mettendo a disposizione del territorio biellese 450 mila euro per sostenere progetti integrati finalizzati al miglioramento dei contesti paesaggistici, ambientali e urbani, e alla loro valorizzazione e fruizione.

Il nuovo bando rappresenta un’evoluzione del precedente “Armonia+” della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e del Bando “In Luce Valorizzare e raccontare le identità culturali del territorio” della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Alla presentazione hanno presenziato il Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo, Marco Gilli, Francesca Gambetta, Responsabile della Missione Creare attrattività, Laura Fornara, Responsabile della Missione Custodire la bellezza, Andrea Salice, Missioni Creare attrattività e Custodire la bellezza della Fondazione Compagnia di San Paolo e Marta Maglioli, Responsabile Area Erogazioni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

La Fondazione CR Biella punta su una visione integrata che unisce crescita culturale, sociale ed economica attraverso la coprogettazione e tavoli tematici, parallelamente, la Fondazione Compagnia di San Paolo tramite le sue Missioni Creare attrattività e Custodire la bellezza è impegnata nella conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale al fine di contribuire alla tutela e all’attrattività dei territori, in una prospettiva di turismo sostenibile. Entrambi gli enti collaborano per rafforzare l'attrattività territoriale, incentivando il turismo sostenibile e la transizione ecologica del Biellese.

Lo strumento operativo cardine di questa sinergia è il re-granting, un modello di erogazione fondato sulla "fiducia strutturata" tra i due enti partner. Tale metodo permette di agire con progettualità territoriali più mirate, ottimizzando gli oneri amministrativi e la gestione delle risorse; la strategia comune mira a trasformare la gestione dei beni in una prassi di manutenzione di lungo periodo, prevenendo il degrado paesaggistico. L'obiettivo condiviso è generare impatti duraturi che consolidino l'identità locale e rendano il territorio più ospitale per residenti e visitatori.

“Il passaggio dal bando Armonia+ ad Armonia in Luce segna per territorio biellese un salto di qualità decisivo, reso possibile solo grazie alla solida alleanza strategica tra Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Fondazione Compagnia di San Paolo. Mettere a sistema 450.000 euro non significa solo sommare risorse finanziarie, ma fondere competenze e visioni per la rinascita del nostro territorio. Collaborare "in pool" è la nostra risposta concreta alle sfide della frammentazione: unendo le forze, riusciamo a essere realmente vicini alle comunità, semplificando l'accesso ai fondi per chi ha idee brillanti ma scarse risorse amministrative. Questa partnership trasforma la protezione del paesaggio biellese da tutela a cultura della cura condivisa, rendendo i nostri luoghi spazi vivi e motori di un turismo sostenibile. Insieme, dimostriamo che l'unione tra Fondazioni è lo strumento più efficace per generare uno sviluppo duraturo, dove natura e identità locale diventano patrimonio collettivo e opportunità economica.» - Michele Colombo, Presidente della Fondazione cassa di Risparmio di Biella

“Il bando Armonia in Luce rappresenta un esempio concreto di come il sistema delle Fondazioni possa evolvere nel proprio ruolo, passando da erogatore a facilitatore di processi. Il modello del regranting consente di moltiplicare le opportunità per i territori, rafforzando al contempo la capacità delle comunità di generare valore condiviso, in linea con gli indirizzi strategici nazionali e con gli obiettivi di sviluppo sostenibile. In questa prospettiva, il bando sostiene interventi capaci di valorizzare il patrimonio locale e promuovere modelli collaborativi tra pubblico e privato, contribuendo allo sviluppo sostenibile del territorio” – Marco Gilli, Presidente della Fondazione Compagnia di San Paolo

Il termine di presentazione delle richieste di contributo è previsto alle ore 16.00 del 30 giugno 2026. I progetti dovranno realizzarsi a partire da ottobre 2026 e concludersi nel entro febbraio 2028.