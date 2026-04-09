Biella, allo Stadio Vittorio Pozzo i Campionati piemontesi Staffette Assoluti

Sabato 11 aprile allo Stadio Vittorio Pozzo sono in calendario i Campionati piemontesi Staffette Assoluti. Il programma tecnico prevede la disputa delle seguenti staffette: 4X100: Assoluti, Promesse, Juniores, Allievi maschile e femminile, 4X200 Mista (composta da due atleti maschile e 2 atleti femminili) Assoluti, Promesse, Juniores e Allievi, 4X400: Assoluti, Promesse, Juniores e Allievi maschile e femminile, 4X800 Mista (composta da due atleti maschile e 2 atleti femminili) Assoluti, Promesse, Juniores e Allievi, 4X1500: Assoluti, Promesse, Juniores e Allievi maschile e femminile. Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di staffette delle categorie Assoluti (Allievi/Juniores/Promesse/Seniores 23 - 99), maschile e femminile.

Il programma tecnico prevede la disputa delle seguenti staffette: 4X100: Assoluti, Promesse, Juniores, Allievi maschile e femminile, 4X200 Mista (composta da due atleti maschile e 2 atleti femminili) Assoluti, Promesse, Juniores e Allievi, 4X400: Assoluti, Promesse, Juniores e Allievi maschile e femminile, 4X800 Mista (composta da due atleti maschile e 2 atleti femminili) Assoluti, Promesse, Juniores e Allievi, 4X1500: Assoluti, Promesse, Juniores e Allievi maschile e femminile. Ogni Società può partecipare con un numero illimitato di staffette delle categorie Assoluti (Allievi/Juniores/Promesse/Seniores 23 - 99), maschile e femminile.