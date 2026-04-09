“Jazz & more” all'auditorium di Gaglianico

Domani, venerdì 10 aprile alle ore 21:00 presso l’Auditorium Comunale di Gaglianico, andrà in scena “Jazz & More”, il nuovo progetto musicale di Luana Spinella.



La serata proporrà un raffinato percorso sonoro che attraversa il linguaggio del jazz e si apre a suggestioni soul e al grande cantautorato italiano, in un intreccio di atmosfere eleganti, intime e coinvolgenti.

Sul palco, insieme alla voce di Luana Spinella, si esibiranno Nino La Piana al pianoforte, Isabella Rizzo al contrabbasso e Claudio Montagnoli alla batteria, musicisti di grande sensibilità artistica e comprovata esperienza nel panorama jazzistico.



Accanto ai grandi classici della tradizione jazzistica internazionale, il pubblico potrà lasciarsi guidare in un repertorio che spazia da celebri standard a riletture di brani d’autore, con incursioni nel soul e nella canzone italiana, in una veste interpretativa personale e ricercata.



Un appuntamento all’insegna dell’eleganza musicale, della qualità interpretativa e del dialogo tra generi, pensato per un pubblico amante delle grandi emozioni in musica.

Ingresso libero.

E' gradita la prenotazione al nr. Tel. 338 2485262.