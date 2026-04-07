Prendersi cura di chi si prende cura, nuovo incontro per i caregiver a Valdilana

Nuovo incontro per i familiari curanti dal titolo “Prendersi cura di chi si prende cura”. Il comune di Valdilana organizza un momento di ascolto, confronto e supporto dedicato a tutti i caregiver che assistono familiari con problematiche croniche. L’evento è in programma dalle 10 alle 12 di sabato 11 aprile al Centro Diurno Alzheimer “Antonio Barioglio” (c/o RSA San Bernardo – II° piano).

Durante l’incontro si parlerà di: modalità di accesso ai servizi per badanti, sostegno alla cura a domicilio e confronto diretto con operatori e professionisti. Sarà inoltre uno spazio aperto per domande, condivisione e supporto reciproco. Interverranno la dott.ssa Elena Ortone assieme a Sportello Badanti CISSABO e Sportello Unico Socio-Sanitario CISSABO. Un’occasione importante per non sentirsi soli e trovare informazioni utili. La partecipazione è totalmente libera.