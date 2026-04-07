Piedicavallo, per 2 giorni il tempio valdese è aperto al pubblico

In tutta Italia sabato 11 e domenica 12 aprile saranno visitabili musei, chiese e luoghi protestanti appartenenti al "Patrimonio culturale Valdese e Metodista". Piedicavallo conserva uno storico edificio del 1895 con radici protestanti della comunità di Piedicavallo risorgimentale.

La storia inizia con un folto gruppo di valligiani, esperti scalpellini (“picapere”) che, ritornati dopo anni di emigrazione in America, mal si adattavano alla mentalità del paese con un’unica chiesa e una sola scuola. In un’epoca di risveglio risorgimentale quel gruppo, tornato nell’alta Valle Cervo, decise di costruire pietra su pietra una nuova scuola e una casa per la loro nuova fede: il tempio valdese! Gli interni, essenziali (secondo i dettami protestanti), sono rimasti gli stessi dell’epoca dell’inaugurazione di fine ‘800: sul pulpito venne esposta una Bibbia del 1600, in lingua tedesca, paese in cui nacque la Riforma protestante di Martin Lutero.

Qualche tempo dopo anche l’antica confessione dei valdesi, nata nel 1200, aderì alle chiese riformate europee. Questi gli orari di apertura del tempio valdese di Piedicavallo: sabato 11 aprile 14-17; domenica 9-12.30 e 14-17.