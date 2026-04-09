Rugby, Soladria Serie A Elite G.16, Ultima trasferta della stagione: sabato la sfida con Vicenza

Ultima trasferta della stagione, ultima occasione reale per rimettere in carreggiata un finale che chiede risposte. Biella Rugby si prepara a scendere in campo sabato 18 aprile alle ore 15.30 sul terreno del Comunale, casa di Rugby Vicenza, nella sfida valida per la XVI giornata del Soladria Serie A Elite.

Una gara che pesa, eccome. Non solo per la classifica, ma per ciò che rappresenta nel percorso recente dei gialloverdi. Biella arriva all’appuntamento dopo la sconfitta casalinga contro Petrarca Padova, seconda forza del campionato, un passaggio a vuoto che ha lasciato strascichi ma anche la consapevolezza di dover invertire la rotta. Dall’altra parte, anche Vicenza non sorride: il ko contro Viadana ha rallentato la corsa dei veneti, attualmente posizionati nella parte bassa della graduatoria, ma comunque tre lunghezze sopra i gialloverdi.

È una sfida, quindi, che mette in palio più dei punti. È confronto diretto, potenziale occasione di sorpasso, voglia di riscatto condivisa.

All’andata è stata una partita vera, combattuta, in cui Biella ha saputo mettere in difficoltà Vicenza pur uscendo dal campo sconfitta. Un precedente che alimenta ambizioni e dà misura di quanto il margine tra le due squadre sia sottile.

A fotografare il momento è coach Alberto Benettin, che non si nasconde: “Ultima trasferta dell’anno. Sarà per noi una grande sfida perché andiamo ad affrontare una squadra poco sopra di noi in classifica e che all’andata siamo riusciti a mettere in difficoltà, seppur alla fine della partita sia riuscita a batterci. Andremo a Vicenza con l’obiettivo di cercare di ribaltare il risultato dell’andata e quello delle ultime partite giocate. Arriviamo da una serie di brutte prestazioni da cui dobbiamo imparare, cercando di tirare fuori qualcosa di positivo da mettere in campo sabato contro Vicenza”.

Parole che raccontano bene lo spirito con cui Biella si avvicina alla sfida. Sabato servirà una prestazione solida, concreta. Vicenza, sfrutterà il fattore campo. Biella è chiamata ad una prova di maturità.