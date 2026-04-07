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Running e Trail | 07 aprile 2026, 07:30

A piedi o in bici, si parte alla scoperta della Bessa

A piedi o in bici, si parte alla scoperta della Bessa (foto di repertorio)

A piedi o in bici, si parte alla scoperta della Bessa (foto di repertorio)

Una giornata speciale da vivere nella riserva naturale della Bessa tra sentieri e tracce dell’attività aurifera romana. Un territorio segnato dalla ricerca dell’oro, trasformato nel tempo dalla natura, e visitabile a piedi o in bici. L’appuntamento è a Cerrione, dalle 10 alle 16 di domenica 12 aprile. Per informazioni: 348.0091469 o 320.9455052.

g. c.

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