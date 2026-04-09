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Music Cafè | 09 aprile 2026, 08:00

Occhieppo Inferiore, tutto pronto per “Aprile in Musica”

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Occhieppo Superiore, Tutto pronto per “Aprile in Musica”

Occhieppo Superiore, Tutto pronto per “Aprile in Musica”

Tutto pronto per “Aprile in Musica”, la rassegna occhieppese che da 19 anni, in ogni primavera, ci tiene puntualmente compagnia. Realizzata grazie al Comune, alla Parrocchia di Sant’Antonino e San Clemente e alla Pro Loco, oltre che al prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella nell’ambito del bando Eventi.

Il primo appuntamento sarà già una sorpresa: con la direzione di Riccardo Armari, una compagine di giovani musicisti, locali e non, proporrà le melodie di alcune importanti opere che hanno segnato l’evoluzione della letteratura originale per fiati, una vera e propria anticipazione dell’odierna “banda musicale”.

L’appuntamento è per sabato 11 aprile, alle ore 21 presso la Chiesa di San Clemente. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

c.s.Società Filarmonica di Occhieppo Inferiore APS, s.zo.

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