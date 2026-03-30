Parità di genere, alla Biblioteca Civica di Biella si parla del libro “Sulle donne. La parola agli uomini”

Il Comitato Pari Opportunità degli Avvocati, in collaborazione con la Biblioteca Civica di Biella, organizza per il prossimo 10 aprile, alle 15, un incontro dedicato al tema della parità di genere, attraverso la presentazione del libro “Sulle donne. La parola agli uomini. Il punto di vista maschile sulla parità di genere”. L’evento si svolgerà nella forma di una tavola rotonda che vedrà la partecipazione dell’autrice Ilaria Li Vigni, in dialogo con l’avvocata Giovanna Prato e con l’imprenditore Stefano Sanna. A moderare l’incontro sarà il giornalista Niccolò Mello.

Il volume affronta una delle questioni più attuali e rilevanti del nostro tempo: il raggiungimento di una reale parità tra i generi. Attraverso cinque interrogativi centrali – dall’inclusione femminile all’equilibrio nella convivenza tra i generi, dalla valorizzazione dell’autostima delle donne alla persistente differenza retributiva, fino alle sfide della parità nel contesto post-pandemico – l’autrice raccoglie e analizza le riflessioni di autorevoli personalità del mondo del lavoro, tra cui politici, giornalisti, giuristi e imprenditori. Ne emerge un quadro articolato che invita alla riflessione su temi cruciali: le modifiche normative necessarie, le disuguaglianze ancora presenti, le politiche a sostegno del lavoro agile e della famiglia, in una società in continua trasformazione.

Ilaria Li Vigni, avvocata penalista in Milano, studiosa di politiche di genere, si occupa di diritto penale e consulenza aziendale. Scrittrice e giornalista pubblicista, formatrice in corsi su diritto antidiscriminatorio e diversity, consigliera di fiducia del Politecnico di Milano. E’ stata consigliera dell’Ordine dei Giornalisti della Lombardia.