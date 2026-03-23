Tavigliano accoglie il Campionato Regionale di Corsa in Montagna – Mountain Classic

Domenica 12 aprile, a Tavigliano, tornerà il Tavian Tourist Trophy, gara di corsa in montagna giunta alla quarta edizione e organizzata dall’ASD Atletica Santhià.

L’appuntamento sarà quest’anno valido come Campionato Regionale Piemontese FIDAL di Corsa in Montagna – Mountain Classic (salita e discesa) e richiamerà nel Biellese alcuni dei migliori specialisti piemontesi della disciplina. La manifestazione negli anni ha già ospitato importanti appuntamenti federali: nel 2022 il campionato regionale a staffette, nel 2024 il campionato regionale Mountain Classic, mentre l’edizione 2026 riporterà nuovamente a Tavigliano l’assegnazione dei titoli piemontesi individuali.

Gli organizzatori si aspettano una partecipazione in crescita rispetto al 2024, quando gli atleti al via furono oltre 200, con una presenza importante di squadre provenienti da tutto il Piemonte. Tra i favoriti figurano i campioni regionali assoluti in carica Elia Mattio e Francesca Ghelfi, entrambi portacolori della Podistica Valle Varaita, ma la gara promette spettacolo grazie alla presenza di numerosi atleti di alto livello.

Grande attesa anche per l’“armata di casa” dei Climb Runners, che schiererà tra i suoi atleti di punta proprio alcuni corridori di Tavigliano come Francesco Nicola, Margherita De Giuli, Edoardo Mantello e i fratelli Comerro, pronti a ben figurare davanti al pubblico di casa.

Attesa anche per la presenza di numerose squadre molto competitive del panorama piemontese, tra cui GSA Valsesia, Sport Project VCO, Atletica Saluzzo e G.S. Fulgor Prato Sesia, realtà che negli ultimi campionati regionali hanno dimostrato grande partecipazione e profondità di squadra. Non sono però da escludere possibili outsider tra le società biellesi, che potrebbero dire la loro soprattutto nelle categorie master, tradizionalmente molto partecipate nelle gare di corsa in montagna.

La manifestazione coinvolgerà attivamente anche il territorio: alla buona riuscita dell’evento collaboreranno infatti la Protezione Civile Valle Cervo, il Gruppo Alpini di Tavigliano, i priori del paese e la Pro Loco di Tavigliano, impegnati nell’organizzazione del ristoro e del tradizionale momento conviviale finale.

Un segnale positivo per la crescita dell’evento arriva anche dal numero sempre maggiore di aziende del territorio che hanno scelto di sostenere la manifestazione: una rete di sponsor che negli anni è cresciuta insieme al Tavian Tourist Trophy e che testimonia il forte legame tra sport e territorio.

Il ritrovo degli atleti è previsto a Tavigliano dalle 8.30, mentre la partenza della gara è in programma alle 10. Le premiazioni si svolgeranno nel primo pomeriggio al termine della competizione.