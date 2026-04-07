Biella, tutto pronto a Chiavazza per la Festa Sociale degli Alpini

Rione di Chiavazza in festa per il gruppo degli Alpini. Domenica 12 aprile è in programma la Festa Sociale delle penne: come da programma, alle 10.30 avrà luogo la Santa Messa nella chiesa parrocchiale, a cui seguiranno l’aperitivo in compagnia nel giardino parrocchiale e il pranzo di comunità nei locali del teatro parrocchiale (con orario d’inizio alle 12.30). Si potrà gustare un ricco e variegato menù assieme ai propri cari e amici.