Movimento, salute e comunità al centro delle iniziative dell’ASL Biella

La salute si costruisce insieme, passo dopo passo. Il 6 aprile di ogni anno si festeggia la Giornata Mondiale dell’attività fisica e quest’anno l’ASL di Biella, su iniziativa del Dipartimento di Prevenzione e della dott.ssa Milena Vettorello, referente aziendale per la Promozione della Salute, con il supporto della Provincia di Biella e dei Comuni del territorio, ha pensato di celebrarla organizzando la prima edizione della Giornata dei Camminatori biellesi, che si terrà domenica 12 aprile, con ritrovo alle 9.30 presso il salone polivalente di Via Elvo 58 a Salussola.

L’iniziativa prevede una camminata gratuita aperta a tutti che si concluderà con una risottata a cura della Pro Loco di Salussola (al costo di 5 euro). Per partecipare alla camminata è necessario iscriversi entro giovedì 9 aprile 2026 all’indirizzo https://forms.gle/L1Yk8ju8eJ33QbmTA

Con questa iniziativa l’ASL BI rinnova il proprio impegno nella promozione di stili di vita attivi, in coerenza con le strategie del Piano Regionale e Locale della Prevenzione e con gli indirizzi nazionali e internazionali in tema di salute pubblica. Il 6 aprile è riconosciuto anche come Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, istituita dalle Nazioni Unite per valorizzare il ruolo dell’attività fisica come strumento di benessere, inclusione sociale e sviluppo sostenibile.

Le evidenze scientifiche (Istituto Superiore di Sanità EpiCentro – L’epidemiologia per la sanità pubblica) confermano che l’attività fisica regolare è tra i principali fattori protettivi per la salute:

- contribuisce alla prevenzione delle malattie croniche,

- migliora la salute mentale,

- favorisce l’invecchiamento attivo

- aumenta la qualità della vita.

Anche attività semplici e accessibili, come il cammino, possono generare benefici significativi se praticate con regolarità.

Questo approccio si inserisce pienamente nel solco tracciato dalla Carta di Ottawa per la Promozione della Salute, di cui nel 2026 ricorre il 40° anniversario, che richiama la necessità di creare contesti favorevoli affinché le persone possano compiere scelte salutari nella vita quotidiana. È in questo quadro che l’ASL BI, con il supporto della Provincia di Biella e dei Comuni del territorio, promuove la prima edizione della “Giornata dei Camminatori Biellesi”, in programma domenica 12 aprile a Salussola. L’iniziativa rappresenta una concreta azione di sistema orientata alla costruzione di comunità attive, capaci di sostenere comportamenti salutari attraverso la partecipazione, la rete tra istituzioni e il coinvolgimento del volontariato locale.

“Il 6 aprile ci ricorda che l’attività fisica è un investimento fondamentale per la salute, ma anche uno strumento di equità e coesione sociale. Con la Giornata dei Camminatori del 12 aprile vogliamo tradurre questi principi in un’esperienza concreta, accessibile a tutti - Milena Vettorello, Referente aziendale della Promozione della Salute ASL BI - Promuovere il movimento significa creare comunità che si prendono cura di sé, dove la scelta sana diventa la scelta più facile”.

La giornata sarà aperta a tutta la popolazione e si propone come occasione di incontro tra cittadini, amministratori e realtà del territorio, con l’obiettivo di rafforzare la rete dei Gruppi di Cammino e stimolare nuove iniziative locali. È un invito a partecipare e a riscoprire il valore del movimento quotidiano.