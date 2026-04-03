Da MasterChef Italia a Candelo, Carlotta Bertin incontra i suoi concittadini

Ad un mese dalla finale della 15° edizione di MasterChef Italia, Carlotta Bertin incontrerà i suoi concittadini.

La 25enne di Candelo, arrivata ad un passo dalla vittoria nello show televisivo targato Sky Original (prodotto da Endemol Shine Italy, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW), andata poi a Matteo “Teo” Canzi, sarà protagonista di un momento di racconto e condivisione, a partire da una scelta che le ha cambiato la vita, passando per la sua esperienza e i suoi sogni di futuro. La stessa, in un articolo sul nostro quotidiano, aveva confidato il sogno di aprire un ristorante all’interno del Ricetto.

L’incontro, dal titolo “Non aver paura di fallire”, avrà luogo venerdì prossimo, 10 aprile, alle 20.45, nella sala affreschi del Centro Socio-Culturale Le Rosminiane. L’ingresso è gratuito ma si consiglia la prenotazione sui canali ufficiali del Comune.

A presentare l’iniziativa il sindaco Paolo Gelone: “Candelo crede nei suoi giovani. Carlotta Bertin ha avuto il coraggio di lasciare un lavoro sicuro per inseguire un sogno: ha affrontato le sue paure, le ha trasformate in impegno e si è messa in gioco davanti a milioni di persone. Quel giorno non parliamo solo di ‘televisione’, parliamo di giovani, di valori, di sfide, di futuro. Ma soprattutto ascoltiamo e festeggiamo insieme una ragazza cresciuta a Candelo”.