Settimana del Made in Italy: inaugurazione al Lanificio Maurizio Sella a Biella

La Settimana dedicata alla Giornata Nazionale del Made in Italy 2026 prenderà ufficialmente il via sabato 11 aprile nella prestigiosa cornice del Lanificio Maurizio Sella a Biella.

La giornata inaugurale rappresenta il primo momento pubblico di un percorso che, per un’intera settimana, racconterà il valore delle eccellenze produttive, culturali e artistiche del territorio biellese. Attraverso incontri istituzionali, arte, moda e gastronomia, l’evento offrirà una visione completa del Made in Biella, ponendo al centro il tema “Acqua e Sostenibilità: L’Anima dell’Acqua e l’Eccellenza della Sostenibilità”.

L’appuntamento dell’11 aprile inaugura una serie di iniziative che mettono in dialogo istituzioni, imprese e realtà culturali, con l’obiettivo di valorizzare il legame tra territorio e tradizione manifatturiera, artistica e produttiva, rafforzando il senso di appartenenza della comunità e promuovendo l’immagine di Biella come territorio di eccellenza, innovazione e sostenibilità. L’iniziativa è promossa dal Comune di Biella attraverso l’Assessorato alle Attività Produttive e Formazione, guidato da Anna Pisani, con il coordinamento della project manager Rita Mancini. Promosso da Regione Piemonte, si avvale della partnership di Unione Industriale Biellese, Città Studi Biella, Its Tam e Gem, Accademia Teatro alla Scala, Gruppo Giovani Imprenditori e LMS Open Innovation Center.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA INAUGURALE

La giornata di apertura propone un percorso esperienziale che intreccia produttività sostenibile, arte, moda e sapori del territorio, mettendo in evidenza il ruolo dell’acqua nello sviluppo delle eccellenze locali.

Ore 17:00 | Convention “L’Anima dell’Acqua, dove l’Eccellenza diventa Arte”

La manifestazione si aprirà con la convention inaugurale, dedicata al ruolo strategico dell’acqua nello sviluppo del distretto manifatturiero biellese. L’incontro analizzerà il rapporto tra processi produttivi, sostenibilità ambientale e valorizzazione dell’heritage industriale.

La convention nasce dalla collaborazione tra il Comune di Biella, l’Unione Industriale Biellese, Città Studi Biella e le principali realtà della formazione tecnica e professionale del territorio. Durante l’incontro verrà inoltre approfondito il rapporto tra arte e impresa, evidenziando come il linguaggio artistico possa contribuire a raccontare e valorizzare l’identità delle aziende e delle produzioni locali.

A moderare l’incontro sarà Maria Cristina Origlia, giornalista socio-economica e Presidente del Comitato Scientifico del Forum della Meritocrazia ETS.

Relatori per area tematica:

Sostenibilità

Mattia Pavin – Amministratore Delegato, Tintoria di Verrone

Daniele Priarone – CEO & Founder Green Eco

Giovanni Bugada – Pozzi Leopoldo

Tessile e impresa

Marco Bortolini – CEO Filati DI-VE e fondatore Slow Fiber

Ettore Piacenza – CEO Piacenza 1733, Presidente UIB Sez. Lanifici

Daniele Basso – Artista

Enogastronomia

Alessandro Bonadonna – Dipartimento di Management, UniTo

Giovanni Vietti – Presidente Lauretana S.p.A.

· Stefania Massera – Titolare Pasticceria Massera, Chocolate Taster

Moda e gioielleria

Alessia Crivelli – Presidente Crivelli Gioielli

Monica Belardinelli Germanetti – Presidente Chiara Boni & Sons S.r.l.

A seguire | Sfilata di moda “Gocce di Lusso”

La serata proseguirà con la sfilata “Gocce di Lusso”: un connubio esclusivo tra l’alta moda della stilista Chiara Boni e l’iconica gioielleria Crivelli di Valenza, simboli di creatività contemporanea, seguite dalla presentazione di un originale progetto della ditta Massera.

Un momento altamente simbolico in cui il saper fare manifatturiero del territorio viene reinterpretato attraverso il linguaggio della moda e del design, creando un dialogo tra tessuti, gioielli e ricerca stilistica.

A seguire | Inaugurazione mostra “L’Essenza del Bello, dialoghi tra Arte, Manifattura e Gusto”

La serata continuerà con l’apertura ufficiale della mostra, un percorso espositivo curato da Cristina Stasia e Rita Mancini, che esplora l’incontro tra arte, manifattura, produzione e cultura del territorio biellese.

Il progetto riunisce artisti, artigiani e imprese locali di eccellenza, creando un dialogo tra linguaggi creativi e raccontando il ruolo dell’acqua come elemento generatore di produzione, identità e creatività.

Opere esposte realizzate da: Cristina Argentero (lavorazioni in metallo), Chiara Lorenzetti (ceramica Kintsugi), Chiara Martin Birsa (scultura), Matteo Nebuloni (pittura), Stefano Ceretti (fotografia), Alessio Guarnieri (liuteria), Andrea Cavallari (occhiali in legno), Anna Fileppo (design tessile), Matteo Baroli (Biella Fabrics), Bolle di Malto (esposizione fotografica).

Uno spazio è dedicato alla presenza di eccellenze produttive del territorio che rappresentano il profondo legame tra acqua, produzione e cultura locale: Lauretana, Menabrea, Liquorificio Rapa, Liskamm e Bubble Bev.

Elemento centrale dell’allestimento della mostra sarà l’installazione “La Sovrana dell’Acqua”, una grande opera collettiva realizzata con tessuti provenienti dalle eccellenze industriali biellesi, simbolo dell’unione tra industria tessile e creatività contemporanea, un’opera che celebra la vita, il lavoro e la storia.

A seguire, il pubblico potrà partecipare all’aperitivo “Sapori d’Elite”, momento conviviale dedicato alla scoperta dei prodotti agroalimentari identitari del Biellese.

Informazioni utili:

Data: Sabato 11 aprile 2026

Luogo: Lanificio Maurizio Sella

Via Corradino Sella 10, Biella

Orario di inizio: Ore 17:00

Partecipazione: Evento aperto al pubblico a ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Per informazioni sulla Settimana del Made in Italy visitare il sito www.comune.biella.it o i canali social @Cittadibiella su Facebook e Instagram