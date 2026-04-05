A Bioglio debutta "Il Gazzettino della Rovella"

Debutta sabato 11 aprile alle ore 21, presso il Teatro delle Emozioni di Via delle Rimembranze 11 a Bioglio, Il Gazzettino della Rovella, nuovo spettacolo firmato dall’associazione Storie di Piazza e incluso nella rassegna Storie Off Young.

Fortemente voluto dalla Presidente in carica, Dott.ssa Veronica Morellini, lo spettacolo nasce con l’obiettivo di offrire agli attori volontari dell’associazione un’occasione di confronto e di espressione creativa attorno a un tema particolarmente ispirante, in un contesto di condivisione e partecipazione.

L’idea prende forma da una suggestiva scoperta “tra dottori”: la Presidente è venuta a conoscenza, grazie al dottor Lusiani di Bioglio, di una preziosa raccolta di giornalini realizzati dalle degenti del sanatorio tra il 1964 e il 1972. Questi scritti nacquero su iniziativa dell’allora direttore della struttura, dott. De Melas, che insieme all’assistente sociale dell’epoca volle offrire alle pazienti uno spazio di espressione e svago durante il lungo periodo di cura. All’interno del sanatorio venne così creata una piccola redazione composta da alcune degenti volontarie che, sotto la supervisione del direttore, raccoglievano e organizzavano contributi provenienti da molte ospiti. I contenuti erano vari e ricchi: articoli di attualità, racconti, poesie, giochi, riflessioni personali, storie di vita, oltre a rubriche dedicate alla moda, alla cronaca italiana e internazionale e agli eventi organizzati all’interno della struttura. Attraverso la messa in scena di queste voci autentiche, Il Gazzettino della Rovella riporta alla luce un documento umano e sociale di grande valore, offrendo uno sguardo intenso sulla vita nei sanatori e sottolineando il ruolo fondamentale della scrittura, della creatività e della condivisione come strumenti di sostegno emotivo e comunitario nei luoghi di cura.

I manoscritti originali sono stati rielaborati teatralmente da Veronica Morellini e Oriana Minnicino.

La regia è di Oriana Minnicino, con musiche dal vivo eseguite da Lavinia Pizzo. I costumi sono curati da Veronica Morellini, le scenografie da Sole, mentre il supporto tecnico è affidato a Franco Marassi.

Gli attori coinvolti dai 9 anni ai 75 sono: Luciano Tomasoni, Sonia Rondi, Susanna Moneda, Flora Rocchetti, Sole, Daniele Donis, Omar Vogliano, Paolo Giacchetto, Franco Marassi, Veronica Morellini, Maurizia Mosca, Francesca Natale, Sandra Pizzato, Daniela Dalle Tezze, Gemma Vogliano, Vittoria Testai.

Uno spettacolo che intreccia memoria, teatro e umanità, restituendo voce a storie rimaste a lungo in silenzio.

Prenotazioni: whatsapp 327 485 8731, iscrizioni@storiedipiazza.it