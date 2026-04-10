Elezioni 2026, nel Biellese partono le candidature: Tavigliano, Salussola e Ailoche al voto

Il Ministero dell’Interno ha diffuso le istruzioni per la presentazione delle candidature in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno. In provincia di Biella saranno tre i Comuni coinvolti: Ailoche, Salussola e Tavigliano.

Le candidature dovranno essere depositate venerdì 24 aprile dalle ore 8 alle 20 e sabato 25 aprile dalle ore 8 alle 12. Per la presentazione è necessario predisporre una serie di documenti: l’atto di candidatura a sindaco e la lista dei candidati al consiglio comunale; i certificati che attestano l’iscrizione dei presentatori nelle liste elettorali del Comune interessato; le dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura, corredate dall’attestazione dell’assenza di cause di incandidabilità; i certificati elettorali di candidati e sottoscrittori; il programma elettorale e il contrassegno di lista.

Nel documento ministeriale sono inoltre specificate le modalità di apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali. Gli uffici resteranno aperti nei due giorni precedenti al voto, venerdì 22 e sabato 23 maggio, dalle 9 alle 18, e nei giorni della votazione per tutta la durata delle operazioni: domenica 24 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 25 maggio dalle 7 alle 15.

In attesa della scadenza per la presentazione delle liste, nei Comuni interessati iniziano a delinearsi i primi scenari. A Tavigliano, dopo oltre trent’anni di attività amministrativa, di cui 16 da sindaco, Gino Mantello ha deciso di non ricandidarsi.

A Salussola, Valter Pozzo ha già ufficializzato la propria squadra, mentre Eraldo Cavicchioli si prepara a farlo. Non ha ancora sciolto le riserve l’attuale sindaco Manuela Chioda. Rimane invece ancora riserbo ad Ailoche, dove è in carica Massimo Paganini.