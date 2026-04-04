Brusnengo ospita Andrea Cantone: incontro con l’autore di "Africa ribelle"

Sabato 11 aprile 2026, alle ore 16, la Sala Incontri del Municipio di Brusnengo, in via Chioso 46, ospiterà l’“Incontro con l’autore” dedicato ad Andrea Cantone. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Brusnengo e dalla Biblioteca Comunale.

L’appuntamento sarà incentrato sulla serie “Africa ribelle”, nella quale l’autore affianca ricerca storica e narrazione per approfondire vicende legate al continente africano, tra memorie, contrasti culturali e pagine spesso rimaste in secondo piano.

Nel corso dell’incontro saranno presentati due libri. Il primo è “Le lame del Dahomey”, volume che richiama l’attenzione sulle Agojie, le guerriere del Regno del Dahomey: donne reali, organizzate, addestrate e temute, descritte non come una leggenda esotica ma come un esercito che ha inciso profondamente nella storia dell’Africa occidentale tra il XVIII e il XIX secolo.

Il secondo è “Lontano dalla costa”, un thriller basato su una storia vera ambientata nel Golfo di Guinea, indicato come una delle aree più pericolose e meno raccontate del mondo. Il libro prende avvio dal rapimento di tredici uomini a bordo della petroliera Curacao Trader, trascinati da un gruppo armato in una zona remota della Nigeria.

Attraverso queste storie, Andrea Cantone affronta anche i risvolti politici, economici e sociali di un’Africa ancora segnata da sfruttamento, impunità e indifferenza.

L’incontro è promosso con la collaborazione delle volontarie bibliotecarie della Biblioteca Comunale di Brusnengo.