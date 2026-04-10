Aiac Biella, i premi alle panchine con Filippo Galli

Lunedì 27 aprile il gruppo provinciale Aiac Biella organizza una serata formativa con un ospite eccezionale. Filippo Galli, noto difensore dell’AC Milan, sarà a Palazzo Ferrero per l’incontro “Settore giovanile: quale approccio metodologico?”, appuntamento in cui verranno anche consegnati i premi panchine relativi alla stagione 2024/2025. L’evento avrà inizio alle 20.30 ed è aperto a tutti, l’ingresso è gratuito. Giuseppe Albertini, presidente provinciale di Aiac Biella, sottolinea la rilevanza della presenza di Filippo Galli per il territorio biellese: «È importante investire nella formazione degli allenatori dei ragazzi che giocano nei Settori giovanili affinché la crescita del calcio biellese passi attraverso una nuova sensibilità pedagogica e metodologica. È interessante e formativo ospitare figure del calibro di Filippo Galli perché rappresentano opportunità imperdibili per tutti i tecnici locali e contribuiscono ad accrescere il confronto attraverso metodologie d'avanguardia che vanno oltre i classici schemi. Mi aspetto una partecipata affluenza da parte di tecnici e associati Aiac».

Filippo Galli, il profilo

Dalle notti di Coppa dei Campioni alla carriera da allenatore. Filippo Galli non ha bisogno di presentazioni, ma ripercorrere alcune delle tappe della sua carriera è utile per inquadrare meglio la persona con cui Aiac Biella potrà confrontarsi luedì 27 aprile. Capace di coniugare un passato da pluricampione e un presente da autorevole allenatore nel panorama calcisitco-giovanile italiano, Galli è stato una colonna portante della difesa del Milan per 14 stagioni, dal 1983 al 1996. La sua bachceca conta 5 campionati, 3 Coppe dei Campioni, 2 Coppe Intercontinentali, 3 Supercoppe europee e 4 Supercoppe italiane. La sua carriera è prosguita alla Reggiana, al Brescia, al Watfrod e alla Pro Sesto. Attualmente alleantore Uefa Pro e formatore, FIlippo Galli ha allenato dal 2006 al 2008 la Primaversa del Milan ed è stato, tra il 2008 e il 2009, assistente di Carlo Ancelotti con la prima squadra rossonera; dal 2009 al 2018 ha ricoperto anche l’incarico di direttore del Settore giovanile. Dal 2019 al 2021 è stato coordinatore del corso per Responsabili del Settore giovanile presso il Settore tecnico di Coverciano e, dal 2021, è Responsabile dell’Area metodologica del Parma Calcio.