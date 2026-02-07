Tante cose da fare oggi 7 e domani 8 febbraio

Sabato 7 febbraio
- Tollegno, carnevale
- Valdilana, “Tutti i 2000 delle Alpi Biellesi”
- Viverone, carnevale, 10,30 presentazione maschere dal Comune, fagiolata, ballo dei bambini
- Biella Chiavazza, cena spettacolo dalle 21
- Biella, bocce
- Candelo, alle 21, presso l’Oratorio di San Pietro a Candelo, “Cenere e Diamanti – Il coraggio di essere fragili”
- Vergnasco, cena di carnevale
- Cossato, Sala eventi "G. Piazzaguerra", via Ranzoni, dalle 16 Meet the writer - Incontro con Matteo B. Bianchi
- Biella, Teatrando, Gran Tour delle fiabe
- Bielmonte, 59° campionato ANA di Slalom
Domenica 8 febbraio
- Vaglio, carnevale benefico, 11,30 distribuzione fagiolata, 14,30 grande carnevale dei bambini
- Tollegno, carnevale bambini in baita
- Camandona, carnevale
- Cavaglià, Trofeo d’Inverno
- Villa del Bosco, pranzo sociale della scuderia Rally & co
- Pralungo, carnevale
- Coggiola, carnevale
- Valdengo, 16^ Winter Brich Trail ritrovo e partenza presso il Centro Sportivo Comunale sito in Via Libertà,30
- Campiglia Cervo, fraz. Oretto 22, dalle 10 Pratiche yoga a La Bursch
- Oropa, Visite guidate al Santuario, al Tesoro e agli Appartamenti Reali dalle 11
- Gaglianico, Storie di Piazza
- Gaglianico, distribuzione fagiolata alla pro loco dalle 11,30
- Viverone, carnevale
- Bielmonte, 59° campionato ANA di Slalom
- Occhieppo Inferiore, distribuzione polenta concia Ass Amici del Cantone di Sopra dalle 11,30
- Pollone, carnevale dalle 14,30 camminata in maschera
- Biella, Teatrando, Gran Tour delle fiabe
- Biella, Riva, Fagiolata del Gallo dalle 12 distribuzione in piazza S. G. Bosco
- Cossato, fagiolata alla Picchetta dalle 15
- Masserano, carnevale, fagiolata, sfilata dalle 14,30
MOSTRE
- Biella, mostra “Andy Warhol. Pop Art & Textiles”, fino al 6 aprile 2026 tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.
- Mongrando, “Ritratti allo Specchio” in biblioteca
- Biella, Festival “La Magia della Luce, pellicola che passione!” Una mostra allo Spazio Cultura, serate culturali, proiezioni e laboratori creativi
dal 13 dicembre 2025 al 26 febbraio 2026. Sabato 20 e domenica 21: 16.00-19.00; Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28: 16.00-19.00: La mostra sarà chiusa nei giorni 22-25 e 29-31 GENNAIO E FEBBRAIO Riapertura da mercoledì 7 gennaio Da lunedì a venerdì: 10.30-12.30 / 16.00-17.30 Sabato e domenica: 16.00-19.00. Ingresso libero