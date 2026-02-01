 / Circondario

Circondario | 01 febbraio 2026, 09:00

Una settimana di attesa, poi sarà tempo di assaggiare la grande fagiolata di Gaglianico

Ancora una settimana di attesa, poi sarà tempo di assaporare la grande fagiolata di Gaglianico. L'iniziativa, messa in campo dalla Pro Loco e dal Circolo Ricreativo Culturale, avrà luogo domenica prossima, 8 febbraio, con inizio della distribuzione alle 11.30 nei locali di via Marconi 23. L'evento si svolgerà con qualsiasi tempo. Sarà presente anche la Banda Musicale G. Puccini di Gaglianico. 

g. c.

