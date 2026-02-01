Una settimana di attesa, poi sarà tempo di assaggiare la grande fagiolata di Gaglianico

Ancora una settimana di attesa, poi sarà tempo di assaporare la grande fagiolata di Gaglianico. L'iniziativa, messa in campo dalla Pro Loco e dal Circolo Ricreativo Culturale, avrà luogo domenica prossima, 8 febbraio, con inizio della distribuzione alle 11.30 nei locali di via Marconi 23. L'evento si svolgerà con qualsiasi tempo. Sarà presente anche la Banda Musicale G. Puccini di Gaglianico.
In Breve
domenica 01 febbraio
sabato 31 gennaio
venerdì 30 gennaio
giovedì 29 gennaio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Attenzione, la “truffa della ballerina” arriva da amici e parenti sul cellulare: casi anche a Biella
Il trucco è semplice: si riceve la richiesta da contatti apparentemente conosciuti, tramite la...