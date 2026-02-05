Bocce, sabato il girone di ritorno campionato Serie A

Sabato 7 febbraio inizia il girone di ritorno del campionato di Serie A. Il Crc Gaglianico Botalla Formaggi sarà impegnato al "Città di Biella", dalle ore 14, contro La Perosina Torino.
Di seguito gli altri incontri:
- Noventa Venezia-Quadrifoglio Udine;
- Mondovì Cuneo-Auxilium Cuneo;
- Chiavarese Genova-Nus Aosta;
- Marenese Treviso-Brb Ivrea.
la classifica si è aggiornata dopo il recupero tra La Perosina-Quadrifoglio terminato 18-6, ma non è definitiva in quanto manca ancora quello tra Auxilium Saluzzo-Bocce Mondovì che giocherà il 15 febbraio. La classifica attuale: Brb Ivrea 33 punti, La Perosina 31, Chiavarese 24, Crc Gaglianico 21, Bocce Mondovì 16, Noventa 15, Marenese 13, Auxilium Saluzzo 10, Quadrifoglio 9, Nus 4.