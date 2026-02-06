Biella ricorda Giovanni Palatucci, martedì 10 febbraio la cerimonia

Martedì 10 febbraio, alle ore 11.30, presso il cippo dell’Associazione Polizia di Stato davanti alla Questura di Biella, si terrà la commemorazione dell’anniversario della morte di Giovanni Palatucci, già Questore di Fiume, Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”.

L’iniziativa rappresenta un momento di raccoglimento e memoria dedicato alla figura di Palatucci, simbolo di coraggio e umanità, che durante le persecuzioni razziali si adoperò per salvare numerosi ebrei dalla deportazione, pagando con la vita il proprio impegno. La cerimonia vedrà la partecipazione delle autorità e dei rappresentanti delle forze dell’ordine, nel segno della memoria storica e dei valori di legalità e solidarietà.