Fagiolata e camminata in maschera, a Pollone arriva il Carnevale

È iniziato il conto alla rovescia per il Carnevale di Pollone, in programma domenica 8 febbraio, con ritrovo in parrocchia alle 14.30 per la camminata in maschera verso piazza San Rocco. Qui si terrà uno spettacolo speciale per i più piccoli, seguito da una golosa merenda. La mattinata, invece, sarà contrassegnata dalla distribuzione della fagiolata, a partire dalle 11.30 in piazza San Rocco.
In Breve
mercoledì 04 febbraio
martedì 03 febbraio
lunedì 02 febbraio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, che fine farà Sport e Salute? Le istituzioni sono pronte al confronto
Le parole di Clelia Zola, presidente Fidal Piemonte e dell'assessore allo sport del Comune di...