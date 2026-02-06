 / Valle Elvo

Fagiolata e camminata in maschera, a Pollone arriva il Carnevale

Fagiolata e camminata in maschera, a Pollone arriva il Carnevale (foto di repertorio)

È iniziato il conto alla rovescia per il Carnevale di Pollone, in programma domenica 8 febbraio, con ritrovo in parrocchia alle 14.30 per la camminata in maschera verso piazza San Rocco. Qui si terrà uno spettacolo speciale per i più piccoli, seguito da una golosa merenda. La mattinata, invece, sarà contrassegnata dalla distribuzione della fagiolata, a partire dalle 11.30 in piazza San Rocco. 

