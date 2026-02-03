Ottima partecipazione all’inaugurazione di Best Auto: ufficiale l'apertura FOTO

Bilancio decisamente positivo per l’inaugurazione di Best Auto Srl, l’autosalone di Andrea Bagatello, svoltasi sabato 31 gennaio e caratterizzata da una partecipazione numerosa e diffusa. Una giornata particolarmente soddisfacente, che ha visto la presenza costante di molti visitatori per l’intero arco dell’apertura.

Molto apprezzato anche il rinfresco, che ha accompagnato l’evento fin dalle prime ore del mattino: dal caffè e brioches iniziali, fino a panini e pizzette che hanno ristorato i presenti fino alla chiusura.

Bagatello ringrazia tutti gli amici, i sostenitori e i futuri clienti, oltre ai collaboratori che hanno contribuito all’organizzazione, alla promozione e allo svolgimento dell’inaugurazione e all’avvio del nuovo progetto. Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche agli assessori del Comune di Biella che hanno potuto presenziare.

Best Auto, attiva dall’inizio di gennaio, propone un’offerta pensata per rispondere a diverse esigenze: utilitarie, city car, SUV per la famiglia e monovolume, con un’attenzione specifica al mercato dell’usato e ai veicoli a chilometri zero. L’autosalone dispone inoltre di un’area privata dedicata a parcheggi e spazi espositivi.

Andrea Bagatello accoglie il pubblico presso la sede di via Valle d’Aosta 2, a Biella, invitando a scoprire tutte le novità e a consultare l’offerta disponibile.

Per maggiori informazioni: Best Auto Srl

Tel. 329 846 2479