A Chiavazza una serata pensata per tutti: la "Magica Cena Spettacolo”

Prosegue il carnevale a Chiavazza! dopo la sfilata di domenica 1 febbraio, sbato 7 sarà una serata all’insegna del divertimento, della buona cucina e della solidarietà. A partire dalle ore 20, il Salone del Teatro Parrocchiale di Chiavazza (via Firenze 3) è in calendario la “Magica Cena Spettacolo”, a cura del Carnevale Benefico Chiavazzese.

Durante la cena sono previsti momenti di intrattenimento con lo show del Mago Claudius, protagonista dello spettacolo “AbraCalabria”, e l’esibizione musicale di Barbara Mayer, per una serata che promette magia, musica e atmosfera carnevalesca.

Ricco e curato il menù, che accompagnerà gli ospiti dall’antipasto al dessert: dal crostone di polenta con baccalà mantecato alla lingua di vitello con peperone arrostito e salsa tonnata, passando per gli gnocchi di castagne con taleggio e pancetta croccante e gli straccetti di scamone al Nebbiolo con tortino di patate e sedano rapa. A chiudere, mousse ai due cioccolati con arance caramellate, il tutto accompagnato da vino bianco, rosso e acqua minerale.

La serata è su prenotazione, da effettuare entro martedì 4 febbraio. Per informazioni e adesioni è possibile contattare Pier (339 6264798) o Frank (334 2531192).