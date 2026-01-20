Ritratti allo Specchio sarà a Mongrando, in Biblioteca l'inaugurazione della mostra

La mostra fotografica dal titolo “Ritratti allo Specchio” sarà ospitata anche nel comune di Mongrando.

Lo rende noto l'amministrazione sui propri canali social: “Dopo essere stata esposta presso la Provincia di Biella, la mostra arriva nella nostra comunità, portando con sé volti, storie ed emozioni che parlano di umanità, autenticità e incontro. Uno sguardo intimo, uno scatto rubato alla naturalezza di ogni persona. Una mostra che racconta la delicatezza dell’animo umano: ogni ritratto è un viaggio, un’avventura, un incontro speciale. Un grande grazie all'autore Stefano Ceretti per essere sempre disponibile per Mongrando e a tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa esposizione e a chi, con curiosità e sensibilità, sceglierà di visitarla”.

La cerimonia di inaugurazione sarà alle 17 di sabato 24 gennaio nei locali della Biblioteca di Mongrando.