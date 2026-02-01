 / Valle Cervo

Valle Cervo | 01 febbraio 2026, 07:40

A Pralungo il Carnevale Benefico tra sfilate in maschera e animazione

A Pralungo il Carnevale Benefico tra sfilate in maschera e animazione (foto di repertorio)

Clima di festa anche nel comune di Pralungo, dove l'Associazione Genitori & Giovani ha dato vita all'edizione 2026 del Carnevale Benefico, in programma domenica prossima, 8 febbraio, con ritrovo alle 15 al Polivalente. Seguirà la sfilata in maschera per le vie del paese. La giornata si concluderà con un momento di animazione e giochi, dedicati ai più piccoli.

