A Pralungo il Carnevale Benefico tra sfilate in maschera e animazione

Clima di festa anche nel comune di Pralungo, dove l'Associazione Genitori & Giovani ha dato vita all'edizione 2026 del Carnevale Benefico, in programma domenica prossima, 8 febbraio, con ritrovo alle 15 al Polivalente. Seguirà la sfilata in maschera per le vie del paese. La giornata si concluderà con un momento di animazione e giochi, dedicati ai più piccoli.
