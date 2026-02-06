 / CRONACA

CRONACA | 06 febbraio 2026, 19:30

Grosso spavento a Cossato, un'auto finisce contro un palo della luce

A causa dell'urto il lampione si sarebbe inclinato sensibilmente, sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Locale.

Grosso spavento a Cossato, un'auto finisce contro un palo della luce (foto di repertorio)

Grosso spavento a Cossato, un'auto finisce contro un palo della luce (foto di repertorio)

Grosso spavento a Cossato dove un'auto, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe terminato la sua corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 6 febbraio. A causa dell'urto il lampione si sarebbe inclinato sensibilmente. 

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Biella per la messa in sicurezza dell'area interessata dal sinistro, assieme agli agenti della Polizia Locale, impegnati nella raccolta dei rilievi. 

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore