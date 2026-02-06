Grosso spavento a Cossato, un'auto finisce contro un palo della luce

Grosso spavento a Cossato dove un'auto, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe terminato la sua corsa contro un palo dell'illuminazione pubblica per cause al vaglio delle forze dell'ordine. Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 6 febbraio. A causa dell'urto il lampione si sarebbe inclinato sensibilmente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Biella per la messa in sicurezza dell'area interessata dal sinistro, assieme agli agenti della Polizia Locale, impegnati nella raccolta dei rilievi.