A Ponderano due settimane ricche di eventi culturali

Le rassegne Tisane letterarie e PonderArt, fiore all’occhiello con le Passeggiate guidate del progetto di socializzazione culturale, si arricchiscono dal 6 al 15 febbraio di 2 eventi da non perdere. Nell’ambito di Tisane letterarie venerdì 6 febbraio, alle 21, presso la sala Conferenze di Via Mazzini 25 si volerà con la fantasia assieme a Stefania Borghesi che presenterà La via verso Sud, un testo che la stessa autrice definisce di genere 'Forse fantasy'.

Con inaugurazione il 7 febbraio, alle 17, PonderArt presenterà la mostra personale di pittura di Marcello Della Valle, noto nel biellese poiché oltre che essere significativo artista, è professore di Disegno e Storia dell’arte nei licei Economico Sociale e delle Scienze Umane facenti capo al Liceo Scientifico Avogadro.

Tra tele e acquarelli ispirati all’opera di William Blake, si arriverà alle sognanti nature di un artista che interpreta con indiscutibile competenza tecnica quello che è la direzione, questa volta certa, dell’arte: arrivare all’animo.

L’ingresso è gratuito per entrambe le manifestazioni.