05 febbraio 2026

Carnevale a Cossato, alla Picchetta c'è la fagiolata

Nuovo appuntamento di Carnevale nel comune di Cossato. È tutto pronto, infatti, per la Fagiolata della Pichetta, in programma dalle 15 di domenica 8 febbraio. Sarà l'occasione per gustare tutti assieme un delizioso piatto della tradizione biellese. 

