Carnevale a Cossato, alla Picchetta c'è la fagiolata

Nuovo appuntamento di Carnevale nel comune di Cossato. È tutto pronto, infatti, per la Fagiolata della Pichetta, in programma dalle 15 di domenica 8 febbraio. Sarà l'occasione per gustare tutti assieme un delizioso piatto della tradizione biellese.
mercoledì 04 febbraio
martedì 03 febbraio
Biella
