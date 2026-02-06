Biella, all'ITIS Q. Sella di Biella una conferenza sull'Archivio Apostolico Vaticano

Alla scoperta dell’Archivio Apostolico Vaticano. È questo il titolo della conferenza che si terrà nell’Aula Magna dell’ITIS “Q. Sella” alle ore 21 di martedì 10 febbraio; relatore, il dott. Gianfranco Armando, officiale vaticano, archivista presso l’Archivio Apostolico e storico della Chiesa.

Armando, piemontese classe 1961, presenterà la storia dell’Archivio Apostolico e i tesori archivistici che custodisce attraverso filmati e documenti fotografici; parte della serata sarà poi dedicata ad approfondimenti sulla storia locale grazie alle carte vaticane relative alla nunziatura di Savoia e alla Diocesi di Biella nel Novecento. In conclusione, spazio per illustrare la carità di papa Pio XII durante la Seconda guerra mondiale, con particolare riferimento all’azione dell’Ufficio Informazioni Vaticano prigionieri di guerra e alla Commissione Soccorsi.

La conferenza, organizzata direttamente dall’ITIS “Q. Sella”, si inserisce nel programma culturale avviato lo scorso anno dall’Istituto ed è a ingresso libero.

Gianfranco Armando si è laureato in Storia moderna all’Università di Torino nel 1990 e successivamente ha conseguito il diploma in Archivistica, paleografia e diplomatica presso il locale Archivio di Stato. Ha inoltre conseguito, presso la Pontificia Università Gregoriana, la licenza in Storia della Chiesa.

Dal 1999 al 2001 ha collaborato con l’Ufficio Beni Culturali ecclesiastici della Conferenza Episcopale Italiana e per tre anni ha prestato il suo servizio alla Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa.

Dal 2004 è archivista e consulente dell’Archivio Apostolico Vaticano, dove ha ordinato i fondi documentari di varie Nunziature apostoliche. Ha partecipato come relatore a convegni di studio in Italia e all’estero con interventi sulla storia del papato e delle rappresentanze pontificie.

Nel 2017 ha pubblicato il volume Gli Eremiti Camaldolesi di Piemonte 1601-1801 e nel 2020 I cistercensi foglianti in Piemonte tra chiostro e corte (secoli XVI-XIX). Lo scorso anno ha dato alle stampe La Congregazione dell’Oratorio di San Filippo Neri in Piemonte (secoli XVII-XIX).