Come da tradizione, ritorna a Biella la Fagiolata del Gallo. L'evento, in programma domenica 8 febbraio, avrà luogo in piazza San Giovanni Bosco, nel quartiere Riva, con la distribuzione del delizioso piatto prevista per le 12. Si consiglia di portare pratici contenitori da asporto. Saranno presenti anche le classiche bugie di Carnevale. La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo. Infine, martedì 17 febbraio, dalle 14.30 alle 18, si terrà il Carnevale dei Bambini all'Oratorio di San Cassiano.
In Breve
giovedì 05 febbraio
mercoledì 04 febbraio
Video animalerie
Che tempo fa
Rubriche
Le prime dal territorio
Biella
Biella, in Riva è partito il conto alla rovescia per la Fagiolata del Gallo
Come da tradizione, ritorna a Biella la Fagiolata del Gallo. L'evento, in programma domenica 8...