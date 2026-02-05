Golf, Parrini in evidenza nel Trofeo Podio Sport Argenti Tour

Domenica il Gc Cavaglià ha ospitato il Trofeo Podio Sport Argenti Tour (Stableford singola 18 buche 3 categorie) valida come quarta tappa del Trofeo d’Inverno.
Premiati. 1a categoria: 1° lordo Nicolò Parrini Cavaglià 37, 1° Netto Domenico Arcadi Pinetina 33, 2° Netto Giuseppe Gaeta Cavaglià 33. 2a categoria: 1° Netto Patrizio Ubezio Cavaglià 39, 2° Netto Giorgio Gandolfi Cavaglià 39. 3a categoria: 1° Netto Mauro Santo Fabbri Cavaglià 43, 2° Netto Monica Casalino Cavaglià 40. 1° Ladies Angela Giugliano Cavaglià 36. 1° Seniores Stefano Montipò Castelconturbia 39.
Domenica al Gc Cavaglià proseguirà il classico Trofeo d’Inverno con la quinta tappa che si giocherà in occasione del Green Pass Card Trophy (Stableford singola 18 buche 3 categorie). Dopo la premiazione a seguire rinfresco. Info: 0161/966771 - segreteria@golfclubcavaglia.it.