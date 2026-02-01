A Occhieppo Inferiore torna un grande classico, ecco la distribuzione della polenta concia

Torna uno dei classici appuntamenti del periodo di Carnevale. Domenica prossima, 8 febbraio, a partire dalle 11.30, avrà luogo la distribuzione della polenta concia dell'Associazione Amici del Cantone Sopra, in via Trotta 13, a Occhieppo Inferiore. Un'occasione per assaporare tutti assieme uno dei piatti più apprezzati dalla comunità biellese.
