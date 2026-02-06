Caprioli allo svincolo di Vercelli Est: in corso operazioni di recupero FOTO

Intervento in corso allo svincolo autostradale di Vercelli Est, dove sono state avviate operazioni per mettere in sicurezza tre caprioli rimasti nell’area stradale. Sul posto sta operando l’Ambulanza Veterinaria, impegnata nel posizionamento di reti e transenne per consentire agli animali di uscire dall’area e raggiungere i campi circostanti.

Per permettere lo svolgimento delle operazioni in condizioni di sicurezza, è prevista la chiusura temporanea di un tratto di strada. L’obiettivo è accompagnare i caprioli fuori dallo svincolo evitando rischi sia per gli animali sia per la circolazione.

L’intervento è ancora in corso e seguiranno ulteriori accertamenti in merito.