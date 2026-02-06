 / Cossato e Cossatese

Cossato e Cossatese | 06 febbraio 2026, 08:30

Bimbi in maschera e divertimento, clima di Carnevale anche a Quaregna Cerreto

Bimbi in maschera e divertimento, clima di Carnevale anche a Quaregna Cerreto (foto di repertorio)

Anche a Quaregna Cerreto va' in scena l'edizione 2026 del Carnevale per i bimbi in maschera, previsto dalle 14.30 di domenica 8 febbraio. Come da programma, avranno luogo i giochi di gruppo con gare di abilità, seguiti dalla rottura delle pignatte e da una merenda in compagnia. Le attività si svolgeranno nei locali del salone polifunzionale del paese. 

g. c.

