Tutti i 2000 delle Alpi Biellesi, serata a Valdilana con Gabriele Gazzetto e Francesco Nicola (foto di repertorio)

Serata da non perdere a Valdilana con l'incontro dal titolo “Tutti i 2000 delle Alpi Biellesi”. Protagonisti dell'evento, in programma alle 21 di sabato 7 febbraio, al Centro Zegna di Trivero, gli atleti Gabriele Gazzetto e Francesco Nicola. L'ingresso è libero. È un'iniziativa realizzata dal CAI Trivero, assieme alla sezione della Valsessera.