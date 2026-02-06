A Biella si celebra il Giorno del Ricordo

In occasione della solennità civile del “Giorno del Ricordo”, istituita con legge n. 92 del 30 marzo 2004 per conservare e rinnovare la memoria delle vittime delle foibe e del tragico esodo di istriani, fiumani e dalmati, è prevista una cerimonia di commemorazione martedì 10 febbraio, alle 10.30, presso il cippo situato ai Giardini Zumaglini – “Viale Martiri delle Foibe” – Lato Nord. Durante la cerimonia ci saranno gli interventi del Sindaco Marzio Olivero, del Prefetto Elena Scalfaro del Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro.

Alle ore 18.30, sempre di martedì 10 febbraio, l’Amministrazione Comunale di Biella ha, inoltre, organizzato, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, presso il Palazzo Gromo Losa la conferenza dal titolo "La faglia Balcanica, la tragedia del confine orientale".

L’evento vedrà come relatore il professor Marco Cimmino, bergamasco, socio della Società Italiana di Storia Militare e socio accademico del Gruppo Italiano Scrittori di Montagna che ha al suo attivo decine di saggi, centinaia di articoli e di interventi in video, prevalentemente di storia militare, e una fitta attività di conferenziere

Attraverso documenti storici, mappe e testimonianze, si avrà la possibilità di ricostruire il drammatico contesto delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, con uno sguardo rivolto anche al futuro e alla necessità di preservare la memoria storica.