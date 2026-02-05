 / Valli Mosso e Sessera

Valli Mosso e Sessera | 05 febbraio 2026, 08:10

Carnevale e fagiolata in arrivo, clima di festa a Camandona

Carnevale e fagiolata in arrivo, clima di festa a Camandona (foto di repertorio)

Carnevale e fagiolata in arrivo, clima di festa a Camandona (foto di repertorio)

Clima di festa anche nel comune di Camandona. C'è grande attesa, infatti, per l'edizione 2025 del Carnevale previsto nel salone di frazione Falletti per la giornata di domenica 8 febbraio. Dalle 15.30, invece, è in programma la distribuzione della fagiolata, con passaggio anche nelle frazioni del paese.

g. c.

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore