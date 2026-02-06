Cerrione, due giorni di festa a Vergnasco per il Carnevale 2026

Due giorni di festa a Vergnasco per il Carnevale 2026. Si comincia domani con la cena di comunità prevista per le 19.30. Domenica, invece, alle 12, avrà inizio la distribuzione della fagiolata, con l'inizio dei festeggiamenti rivolti a famiglie e bambini a partire dalle 14.30. Seguirà merenda con estrazione dei numeri della lotteria. Tutti gli eventi saranno svolti nel salone parrocchiale, in piazza Quintino Sella, a Cerrione.
